    Nogomet

    Šeško želi z Anito na otoku pustiti veliko boljši vtis kot resničnostni »svak«

    Britanski tabloidi so se ob prestopu ukvarjali tudi s Šeškovim zasebnim življenjem in izpostavili njegovo zvezo s pet let starejšo Anito Vidović.
    Benjamin Šeško in Anita sta se znašla na naslovnicah tabloidov. FOTO: X
    Galerija
    Benjamin Šeško in Anita sta se znašla na naslovnicah tabloidov. FOTO: X
    P. Z., STA
    9. 8. 2025 | 17:36
    9. 8. 2025 | 18:00
    4:09
    A+A-

    Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je dopoldne uradno končal prestop iz Leipziga v Manchester United in požel veliko pozornosti v Angliji, kjer ga po večini vidijo kot dobro okrepitev z možnostjo dodatnega napredka. Pri BBC so izpostavili, da Šeško ob vseh strelskih sposobnostih in dobrem strelu z razdalje v Unitedov napad prinaša želeno hitrost in dobro igro z glavo.

    »Šeško je bil eden najhitrejših napadalcev v nemški ligi, dosegel je 35,7 km/h, obenem pa je bil tudi po zaslugi telesne višine (195 cm; op. p.) najboljši v zračnih dvobojih med napadalci. Dobil jih je 57,4 odstotka,« so zapisali pri BBC.

    image_alt
    Benjamin Šeško na Old Traffordu: Zgodovina je posebna, zanima me prihodnost

    Anita Vidović je očarala britanski rumeni tisk. FOTO: instagram
    Anita Vidović je očarala britanski rumeni tisk. FOTO: instagram

    Navijači so danes Šeška ter tudi preostali dve odmevni napadalni okrepitvi Matheusa Cunho in Bryana Mbeuma toplo pozdravili pred prijateljsko tekmo s Fiorentino na Old Traffordu. Ta se je po rednem delu končala z 1:1, pri čemer so si Italijani zabili avtogol, po enajstmetrovkah pa so bili boljši gostitelji, pri katerih Šeško še ni igral. Pristaši rdečih vragov upajo, da bo napadalno kmalu bolje, saj je prav doseganje zadetkov bila ena glavnih težav Unitedove ekipe v prejšnji sezoni.

    To je končala na zanjo sramotnem 15. mestu, čeprav je imela v svojih vrstah tudi drage napadalne moči, kot je Danec Rasmus Højlund, ki je po Šeškovem prihodu na izhodnih vratih. Ob večinoma pozitivnih odzivih po prihodu Slovenca v Unitedov napad pa tudi zdaj nekaj strokovnjakov opozarja, da 22-letnik še ni izdelan napadalec za najvišjo raven, da ni dovolj konstanten in da ga v Unitedovem dresu za nameček čaka velik pritisk.

    Šeško, Cunha in Mbeumo bodo napadalni trojček Uniteda. FOTO: Reuters
    Šeško, Cunha in Mbeumo bodo napadalni trojček Uniteda. FOTO: Reuters

    »Navijači Manchester Uniteda upajo, da bo Šeško potentnejši v kazenskem prostoru kot Højlund,« so zapisali pri Manchester Evening News. »Z izjemo Erlinga Haalanda (napadalec Manchester Cityja), čigar strelski izkupiček lahko opišemo zgolj kot pošastno dober, ni prav veliko mladih napadalcev, ki so v zadnjih sezonah prišli v premier league in takoj dosegali veliko zadetkov,« so še zapisali.

    image_alt
    Napadalni tercet Šeško-Cunha-Mbeumo vliva optimizem na Old Traffordu

    Dodali so, da ni garancij, da bo Šeško, čeprav ga primerjajo z njim, takoj šel po Haalandovih stopinjah, a pri Unitedu bodo samozavest ob prestopu črpali tudi iz dejstva, da je Šeško že prebil mejo 20 zadetkov v eni sezoni. Højlund, na primer, je pred prihodom v Manchester ni.

    Toda ob Šeškovem prestopu pozornejši spremljevalci dogajanja v Unitedu poudarjajo, da bo imel mladi Slovenec takoj dobro podporo z Mbeumom in Cunho v sistemu 3-4-3, ki ga rad uporablja strateg Uniteda Ruben Amorim, in posledično boljše možnosti za dober začetek v rdečem dresu, ki ga je Šeško sanjal.

    Šeško je pozdravil navijače pred tekmo s Fiorentino. FOTO: Andrew Boyers Action/Reuters
    Šeško je pozdravil navijače pred tekmo s Fiorentino. FOTO: Andrew Boyers Action/Reuters

    »Ko si mlad, sanjaš o velikih stvareh. Predstavljaš si trenutke, štadione in drese, za katere upaš, da bodo nekoč tvoji. Danes vstopam v te sanje. Ponosen sem, da sem rdeči vrag. Gremo, Manchester United,« je Šeško zapisal na družbenih omrežjih po podpisu pogodbe in tako še dodatno na svojo stran pridobil navijače, ki jih je začel prepričevati že s svojo veliko željo po prihodu v United kljub zanimanju Newcastla in Arsenala, ki bosta za razliko od Uniteda igrala v ligi prvakov.

    Posebej tabloidi pa so se ob tem prestopu ukvarjali tudi s Šeškovim zasebnim življenjem in izpostavili njegovo zvezo s pet let starejšo Anito Vidović. Ta je sestra Borisa Vidovića, ki so ga na Otoku letos spoznali v resničnostnem šovu Otok ljubezni. »Kjer pa je bil eden najmanj priljubljenih udeležencev in so ga hitro izločili,« so zapisali pri časniku The Sun.

