Amorim: Šeška moramo ustavljati, ne priganjati; to je pomembno

Še štirje dnevi so do začetka nove sezone v angleški premier league, ki jo bosta v petek odprla branilec naslova Liverpool in Bournemouth, Manchester United pa bo v nedeljo gostil Arsenal. Na Old Traffordu bo takrat debitiral Benjamin Šeško, ki ima po besedah trenerja Rubena Amorima vse lastnosti, potrebne, da upraviči pričakovanja in United popelje nazaj v vrh.

Dvaindvajsetletni Šeško je v soboto podpisal petletno pogodbo za plačo 185.000 evrov na teden, Leipzig pa bo prejel 85 milijonov evrov odškodnine. Slovenski zvezdnik bo v napadu rdečih vragov sodeloval s prav tako novincema Bryanom Mbeumojem in Matheusom Cunho.

»Ima lastnosti, ki smo jih potrebovali,« je Amorim v soboto povedal za MUTV. »Beni je igralec – glede na vse informacije, ki jih imamo – ki ga moramo zaustavljati pri delu, ne gnati! Tudi to je pomembno. Je zelo mlad. Dober je v igri z glavo, dober pri vtekanju v prostor, dober z žogo. Mislim, da ima velik potencial. Mislim, da se lahko še veliko izboljša. Zagotovo se bo v našem klubu počutil kot doma. Ima pravi značaj za to ekipo, zato sem res vesel, da ga imamo.«

Ruben Amorim verjame v preporod Uniteda. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Šeška so predstavili na Old Traffordu pred sobotno prijateljsko tekmo proti italijanski Fiorentini, ki jo je United po neodločenem izidu 1:1 dobil s 5:4 po streljanju enajstmetrovk. Šeško še ni igral, je pa pozdravil navijače. »Že od prvega dne in prvega treninga bo opazil, da je na pravem mestu,« je dodal Amorim. »Prihaja v novo stavbo (v Carringtonu je zrasel nov trening center; op. p.), kar je prav tako pomembno. Stvari se izboljšujejo, vendar moramo na koncu zmagovati.«

United je v prejšnji sezoni zasedel 15. mesto v premier ligi, kar je bila najslabša uvrstitev v 51 letih. Na 38 tekmah je dosegel samo 44 golov in prav v napad je vložil Amorim, ki je za okrepitve zapravil prek 200 milijonov evrov.