Amorim: Šeška moramo ustavljati, ne priganjati; to je pomembno

Še štirje dnevi so do začetka nove sezone v angleški premier league, ki jo bosta v petek odprla branilec naslova Liverpool in Bournemouth, Manchester United pa bo v nedeljo gostil Arsenal. Na Old Traffordu bo takrat debitiral Benjamin Šeško, ki ima po besedah trenerja Rubena Amorima vse lastnosti, potrebne, da upraviči pričakovanja in United popelje nazaj v vrh.
Dvaindvajsetletni Šeško je v soboto podpisal petletno pogodbo za plačo 185.000 evrov na teden, Leipzig pa bo prejel 85 milijonov evrov odškodnine. Slovenski zvezdnik bo v napadu rdečih vragov sodeloval s prav tako novincema Bryanom Mbeumojem in Matheusom Cunho.
»Ima lastnosti, ki smo jih potrebovali,« je Amorim v soboto povedal za MUTV. »Beni je igralec – glede na vse informacije, ki jih imamo – ki ga moramo zaustavljati pri delu, ne gnati! Tudi to je pomembno. Je zelo mlad. Dober je v igri z glavo, dober pri vtekanju v prostor, dober z žogo. Mislim, da ima velik potencial. Mislim, da se lahko še veliko izboljša. Zagotovo se bo v našem klubu počutil kot doma. Ima pravi značaj za to ekipo, zato sem res vesel, da ga imamo.«
Šeška so predstavili na Old Traffordu pred sobotno prijateljsko tekmo proti italijanski Fiorentini, ki jo je United po neodločenem izidu 1:1 dobil s 5:4 po streljanju enajstmetrovk. Šeško še ni igral, je pa pozdravil navijače. »Že od prvega dne in prvega treninga bo opazil, da je na pravem mestu,« je dodal Amorim. »Prihaja v novo stavbo (v Carringtonu je zrasel nov trening center; op. p.), kar je prav tako pomembno. Stvari se izboljšujejo, vendar moramo na koncu zmagovati.«
United je v prejšnji sezoni zasedel 15. mesto v premier ligi, kar je bila najslabša uvrstitev v 51 letih. Na 38 tekmah je dosegel samo 44 golov in prav v napad je vložil Amorim, ki je za okrepitve zapravil prek 200 milijonov evrov.
