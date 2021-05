Navijaški spopadi na beograjskih ulicah

Na stotine nogometnih navijačev se je v soboto zvečer spopadlo v središču srbske prestolnice Beograd in poškodovalo številne lokale. Po poročanju lokalnih medijev so navijači serijskega prvaka Crvene zvezde, ki jih je do naslova popeljal Dejan Stanković in si za svoj prvi naslov na klopi rdeče-belih prislužil podaljšanje pogodbe z zajetnejjšo letno plačo dobrih 600.000 evrov, glasno proslavili 32. naslov prvaka. Crvena zvezda je po 38 krogih prvenstva osvojila 108 točk, drugouvrščeni Partizan pa 95.



Navijači so se v večjih skupinah preselili v center mesta, tam so naleteli na privržence večnega tekmeca Partizana. V spopadih je bilo več ljudi ranjenih, policija je aretirala okoli 130 »ljubiteljev nogometa«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za 109 oseb je bilo odrejeno pridržanje za 48 ur, deseterico pa je zaslišal sodnik za prekrške, navaja Tanjug.

