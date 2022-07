Ne bo se opravičeval, ker ni za zapiranja ust

Predsednik istanbulskega nogometnega kluba Fenerbahče Ali Koc se Ukrajincem ne bo opravičil, potem ko so v sredo na povratni tekmi kvalifikacij lige prvakov proti kijevskemu Dinamu v Istanbulu navijači vzklikali ime ruskega predsednika Vladimirja Putina, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Po mojem mnenju so bili to neprimerni, nepotrebni vzkliki. Bili so daleč od Fenerbahčejeve identitete in vrednot. Toda kaj naj storimo, ljudem zapiramo usta? Ne bomo se opravičevali Ukrajini,« je dejal predsednik istanbulskega kluba, katerega član je tudi slovenski reprezentant Miha Zajc.

Koc je dodal tudi, da so igralci Dinama večkrat provocirali domače navijače. Krovna evropska nogometna zveza Uefa preiskuje dogodke.

Ukrajinski Dinamo se je, kljub pomanjkanju konkurenčnosti, odkar je Rusija februarja napadla Ukrajino, uvrstil v tretji kvalifikacijski krog. V naslednjem se bodo pomerili z graškim Sturmom, kjer igrata tudi Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat.