Ne bodo se zanašali na čarobno zelenico

V nadaljevanju preberite:

Santiago Bernabeu, že tolikokrat prizorišče velikih evropskih preobratov v režiji nogometašev madridskega Reala, je spet na trnih. Do finala lige prvakov v pariškem Saint-Denisu kraljevi klub loči le še ena tekma, na kateri morajo pred svojimi navijači nadoknaditi gol zaostanka proti Manchester Cityju, ki je na Otoku v nepozabnem prvem obračunu slavil s 4:3. Carlo Ancelotti je ogrevanje za spektakel presenetljivo uporabil za razkritje svojih načrtov o slovesu od trenerskih klopi, v Madridu izrazito nepriljubljeni Pep Guardiola pa je z angleškimi prvaki odločen, da se prebije še v drugi zaporedni finale in nato stori še zadnji korak do tako želene lovorike.