Ne, ne bo še ene divje tekme

V nadaljevanju preberite:

Kdo lahko še ustavi Olimpijo, kdo lahko oživi upanje tekmecev za šampionsko bitko? Celje! Jutrišnji derbi vodilnih zeleno-belih in prvih zasledovalcev Celjanov je rdeča nit 18. kroga 1. SNL. Celjani so končali uvodni niz osmih Olimpijinih zaporednih zmag, zaradi česar tudi v glavno mesto prihajajo z dvignjenimi glavami. »In s prepričanjem, da smo jim sposobni pokvariti račune,« je napovedal v tej sezoni steber celjske obrambe in nekdanji mladi reprezentant David Zec.