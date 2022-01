Nečak Vicenteja Calderona: Simeone ne more biti nad klubom

Po porazu državnih prvakov, Jana Oblaka in soigralce je v osmini finala španskega pokala v San Sebastianu ugnal Real Sociedad (2:0), se je oglasil nečak legendarnega predsednika kluba Vicenteja Calderona, njegove besede pa pričajo o vedno večjem nezaupanju v delo trenerja Diega Simeoneja.

Argentinec, ki uživa v najvišji plači med svetovnimi trenerji (24 milijonov evrov), se je z ekipo po osvojenem državnem naslovu znašel sredi hude rezultatske krize, v nekaj dneh pa je Atletico izpadel iz obeh domačih pokalnih tekmovanj.

»Glavni del odgovornosti je njegov. Ne vem, če bi ga ravno odpustil, a z njim bi se pogovoril. Kateri koli drug trener, če se ne bi pisal Simeone, bi že bil odpuščen ali imel na mizi ultimat. Kar je storil Cholo, bo ostalo zapisano v zgodovini, a nič ni večno in nihče ne more biti nad klubom. To je veljalo tudi za mojega dedka,« je povedal Gonzalo Calderon.

Kot naslednika vidi selektorja Luisa Enriqueja

Največjo skrb za klub slovenskega reprezentančnega vratarja zdaj seveda predstavlja uvrstitev v naslednjo sezono lige prvakov, morebiten neuspeh bi verjetno pomenil precejšnjo razprodajo.

»Ne verjamem, da si Atletico finančno gledano v primeru neuvrstitve v ligo prvakov lahko privošči določene igralce oziroma plačevanje trenerja, glede na to, koliko zasluži,« je še dodal Calderon in neusmiljeno zaključil: »Od prvih šestih na lestvici imam glede Atletica najslabši občutek. Imajo tri ali štiri svetovne ase, preostanek ekipe pa si mora izboriti svoje mesto in po mojem mnenju ravno niso na visoki ravni. Če Simeone naslednjo sezono ne bo več na klopi, bodo pripeljali trenerja vrhunskega kova. Všeč mi je Luis Enrique.«