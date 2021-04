Nekdanji slovenski selektor bije najpomembnejšo bitko

Nekdanji slovenski nogometni selektor Slaviša Stojanović se po poročanju bolgarskih medijev bori za življenje. Trener sofijskega kluba Levski je bil 30. marca pozitiven na testu za covid-19, zatem pa se je njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo.



Kakor pišejo časopisi v Bolgariji, potrebuje 51-letni Stojanović intenzivno terapijo in je priključen na respirator. Ob nekdanjem trenerju Domžal, Celja, Crvene zvezde in Rige sta bila na testu za novi koronavirus pozitivna še dva nogometaša Levskega. Medtem ko je napadalec Martin Petkov že zapustil karanteno, je Simeon Slavčev še vedno v samoizolaciji.



Bolgarske medije povzemajo srbski novinarji, ki pišejo, da je Stojanović ostal v zelo lepem spominu navijačev Crvene zvezde. Leta 2013 je namreč prevzel vodenje »rdeče-belih« in jih v tisti sezoni popeljal do naslova srbskih prvakov, prvega po sedmih letih za znameniti klub iz Beograda.





