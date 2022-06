Nemci kot nekoč Jugoslovani, Donnarummo ujezilo vprašanje o napaki

Vratar italijanske reprezentance Gianluigi Donnarumma je izgubil živce po porazu v Mönchengladbachu, kjer je evropske prvake Italijane s 5:2 na tekmi 4. kola lige narodov premagala izbrana vrsta Nemčije. Poraz, ki bi lahko bil tudi višji, sta šele v zaključku tekme s prvima zadetkoma v dresu članske izbrane vrste ublažila Willy Gnonto in Alessandro Bastoni.

Donnarummo je po tekmi ujezilo vprašanje novinarja o njegovih napakah pri grajenju napadov iz zadnje vrste, potem ko je v nedavno končani sezoni lige prvakov močno odmevala poteza italijanskega vratarja v dresu francoskega Paris Saint-Germaina na povratnem obračunu osmine finala z Realom iz Madrida, ko je v dvoboju z napadalcem Reala Karimom Benzemajem slabo podal žogo in zakuhal zadetek španskih prvakov, ki so nato v izjemnem slogu napredovali v četrtfinale z zmago s 3:1.

»Da se je to že zgodilo? Kdaj pa? Ko sem bil pod prekrškom proti Realu? Če želimo polemizirati okoli takšnih reči, potem naj bo tako, tu sem, da govorim za ekipo. Če želite kriviti mene, potem me dajte, sem kapetan in glavo bom še naprej držal pokonci. Mislim, da želite glede teh napak nekaj zakuhati, a nič ne de,« je bil pred mikrofoni RAI Sport besen Donnarumma, ki je storil napako pri zadetku Tima Wernerja za 4:0 v 68. minuti.

Lotil se je tudi nemškega branilca Joshue Kimmicha, ki ga je z zadnjim strelom na tekmi poskušal lobati z ogromne razdalje, kar je dolgoletni član AC Milana dojel kot nespoštljivo potezo. Azzurri sicer petih golov (ali več) niso prejeli vse od maja 1957, ko jim je v srednjeevropskem pokalu na zagrebškem štadionu Maksimir lekcijo odčitala izbrana vrsta Jugoslavije (6:1). Z goli Kimmicha (10. minuta), Ilkaya Gündogana (v četrti minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa z 11-metrovke), Thomasa Müllerja (51.) in »dvojčkom« ​Wernerja (68. in 69.) so Nemci že vodili s 5:0.

Mancini: Razlika med Italijo in Nemčijo zdaj ogromna

»Nihče noče izgubljati, še posebej ne z 2:5, a žal je to proces, v katerem se lahko pripetijo takšne reči,« je videno komentiral selektor Roberto Mancini, ki ima po neuspešnem naskoku na mundial v Katarju vedno več nasprotnikov. Glasovi slednjih se bodo zdaj še okrepili, medtem ko Mancini pravi, da je glede izbrane vrste zdaj bolj optimističen kot po nedavnem remiju z istim tekmecem.

»Če sem iskren, sem mislil, da bomo z Nemci tudi v Bologni visoko izgubili. Še kar dobro nam je šlo, če imamo pet točk s prvih štirih tekem. Jasno je, da so Nemci trenutno povsem očitno višji ravni. Razlika je ogromna. Danes je občutek bolj pozitiven kot po remiju z Anglijo (0:0, op. a.) ali tistih 1:1 proti Nemčiji v Bologni, ker sem videl nekaj v smislu našega nogometa, taktičnega sistema. Dojeli smo nekaj pomembnih zadev. Naučili smo se, da se lahko branimo s tremi v zadnji vrsti, so tudi drugi sistemi, kot denimo 4-3-3, ko lahko v igro pošljemo druge igralce in takrat ne bomo prišli v Nemčijo, da bi nas nadigrali, prišli bomo prevzet nadzor in diktirat tempo,« ostaja optimističen Mancini.

