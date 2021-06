Nemci so hvaležna Ronaldova stranka

Portugalska_Nemcija_postavi JPG Foto Gm

Madžarska je že skoraj izbrisala covid-19

55.662

gledalcev je prvi dvoboj Madžarske spremljajo v Puskasovi areni. Vsaj toliko jih bo tudi danes, v Münchnu pa največ 13.000

Dve areni, dve bitki za preživetje. Prva v Münchnu bo odločilna za Nemčijo, druga v Budimpešti za Madžarsko. V skupini F sta po prvih tekmah v ospredju prav zadnja finalista evropskega prvenstva v nogometu in tudi na tem glavna favorita: Portugalska in Francija. Še en velikan se bo v peklenski soboti pošteno znojil: Španija, ki jo bo v skupini E izzvala poraženka iz prve tekme Poljska.»Elf« je pred prvim sodnikovim žvižgom v domala nerešljivem položaju, le še čudežni zasuk v formi ali srečno naključje lahko njegovo evropsko pot zasukata navzgor. V igralno verjamejo redki. Četudi bi se ta res dvignila, je treba še vedno zabiti gol ali dva, kar ne bo lahko: tako kot Francozi so tudi Portugalci mojstri za tekme, v katerih jim ni treba zmagati niti narekovati igre. Zadnji, ki so Portugalce premagali z višjo razliko od gola, so bili marca leta 2018 v prijateljski tekmi Nizozemci (3:0).Domači selektorima še eno težavo: münchenski navijači ga ne morejo videti.»Hočemo!« je bilo po porazu s Francijo slišati nekaj najbolj razočaranih nemških navijačev, ki jih ne tolaži niti selektorjevo zaupanje v Bayernove zvezdnike. Rešitev vidijo le v svojem junaku, ki bo vajeti moštva prevzel po euru. V kakšnem stanju, bo odvisno tudi od najboljšega strelca v zgodovini prvenstev in Portugalske in .... Prvi zvezdnik branilcev lovorike rad zabija gole Nemcem. Bayernu, na primer, je v ligi prvakov zabil devet golov, kar je največ od klubov v LP. Prvenstvo je začel z nevidno igro in ubijalskim finišem, v katerem je dosegel dva zadetka, ki bosta v tej skupini morda štela dvojno. Trije goli zaloge so velik portugalski kapital, v najslabšem primeru bi o napredovanju v četrtfinale odločala razlika v zadetkih. Med dvema ali pa celo tremi.Tudi v francoskem taboru previdno pravijo, da še niso napredovali. Zmaga proti Madžarski je stvar izvedbe in strelske forme. Če zvezdnikaaline bosta zmogla zabiti gola avtsajderjem, so za njima še drugi mojstri.Bolj kot ne bo dvoboj na čudoviti Puskasovi areni, ki je podobna Bayernovi, oglaševal nogomet, madžarsko metropolo in tudi državo. Širom po svetu bodo oči uprte v Budimpešto, kjer so očitno zaznali idealen trenutek, kako in kdaj pozitivno opozoriti nase, ter pokazati, da se je običajno življenje brez covida-19 vrnilo v ustaljeni ritem. V Evropi so prav Madžari prvi, ki so povsem odprli vrata navijačem.Matematika v skupini F je sicer jasna: če bodo Nemci iztržili le točko, bodo morali v zadnji tekmi premagati Madžare z najmanj tremi goli razlike in upati, da bodo Francozi premagali še Portugalce. Če bodo Nemci zmagali, je lahko še vse odprto, tudi slovo Francozov. Kar pa bi bila ena od največjih senzacij v zadnjih letih. »Les bleus« so v silovitem naletu, saj niso izgubili že 17 tekem, pri čemer so vselej, ko so dobili prvi dvoboj na EP, prišli do finala.Z včerajšnjim razpletom dvoboja med Švedsko in Slovaško (1:0) so zadovoljni tako v španskem kot poljskem taboru. Tudi v primeru poraza bosta o napredovanju odločali zadnji tekmi.Pa še to; osrednjo Evropo je zajel vročinski val. V Budimpešti bo tekma ob 15. uri, ko bo najmanj 33 stopinj Celzija, v Münchnu ob 18. uri ne bo hladneje, v Sevilli, kjer praviloma žarijo »kamni«, bo danes znosnih 27 stopinj Celzija.