Nemčija žaluje, poslovil se je Uwe Seeler

Uwe Seeler je veljal za enega največjih nemških nogometašev vseh časov. V dresu Zahodne Nemčije je dosgel 43 golov na 72 tekmah, nastopil pa je na štirih svetovnih prvenstvih. Vso kariero je preživel pri Hamburgu, kjer je nastopal med letoma 1954 in 1972, na 580 tekmah je dosegel kar 490 golov.

»Nikoli ga ne bomo pozabili in vedno bomo negovali spomin nanj,« je povedal član upravnega odbora hamburškega kluba Jonas Boldt.

Kljub vsega 168 centimetrom, imel jih je torej še osem manj kot najslavnejši nemški napadalec vseh časov, Gerd Müller, je veljal za mojstra dogajanja v kazenskem prostoru. Kot prvi je leta 1964 osvojil nagrado za najboljšega strelca nemške bundeslige, nastopal je tudi na slovitem svetovnem prvenstvu leta 1966 v Angliji, na katerem so domačini ravno na račun Zahodnih Nemcev osvojili svoj prvi in zadnji naslov na mundialih (tudi) po zaslugi spornega zadetka Geoffa Hursta v podaljšku.

V dresu reprezentance je bil štiri leta kasneje v Mehiki tretji, s Hamburgom pa je največji trenutek dočakal z državnim naslovom leta 1960, tri leta kasneje so bili možje iz pristanišča še pokalni prvaki. V glasovanju za zlato žogo je leta 1960 zasedel tretje mesto in bil trikrat (1960, 1964 in 1970) nemški nogometaš leta.