Nemčija že evforična: v finalu najbrž z Belgijo ...

V nadaljevanju preberite:

Nemčija se je najprej razveselila odprtih štadionov in pivskih vrtov, zdaj pa sanja še o naslovu nogometašev. Četudi Madžari in Hrvati doslej na tem euru niso igrali v Münchnu, so številni zdomci iz teh dveh držav v dresih na ulicah opozarjali na odmevnost eura ...