Nemška zveza ne bo predčasno končala sodelovanja s selektorjem

Čeprav se je po koncu reprezentančnega premora pozornost nogometne javnosti po Evropi že preusmerila v domača tekmovanja in ligo prvakov, v Nemčiji še vedno odmeva polom na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Severno Makedonijo. A kratkoročnih posledic ne bo, selektor ostaja Joachim Löw.



Löw je sicer že pred časom napovedal, da se bo poslovil po koncu letošnjega evropskega prvenstva. Po tej tekmi pa so številni v Nemčiji ocenili, da je čas za prelomen korak že prišel. To je bil namreč prvi poraz Nemčije v kvalifikacijah za SP po 20 letih.

A vsaj za zdaj sprememb ne bo.



Bierhoff: Löw bo motiviran na EP



»Razočaranje na tekmi s Severno Makedonijo ne spreminja naših načrtov in časovnega delovanja. Dejali smo, da bomo imeli do septembrskega nadaljevanja kvalifikacij za SP novega selektorja in načrta ne bomo spreminjali. Ostajamo trdno pri tem,« je dejal predsednik nemške zveze Fritz Keller v pogovoru za časnik Bild.



Selektorja je podprl tudi direktor zveze Oliver Bierhoff. »Jogi Löw ima znanje in izkušnje, da bo reprezentanco uspešno vodil na prvenstvu. Je tudi motiviran, da zadnje tekmovanje v vlogi trenerja uspešno pripelje do konca," je dejal Bierhoff.



Pojasnil je še, da nemška zveza pospešeno išče selektorja, po njegovih načrtih naj bi predsedstvo zveze razpravljalo o kandidatih že pred začetkom EP 11. junija.

