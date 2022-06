Nemški virolog svari pred širjenjem okužb v času nogometnega SP

Razlog za to je, da bo ogled nogometnih tekem zaradi zimskega letnega časa potekal v zaprtih prostorih in ne na prostem, kot je to običajno.

»Posledično lahko spet pričakujemo večje izbruhe, ni izključeno tudi tako imenovanovano super širjenje in na to se morate pripraviti,« je Hendrik Streeck po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal za RTL.

Nošenje zaščitnih mask bi lahko potem spet pomagalo.

»Vemo, da maska deluje in da maska zagotavlja zaščito,« je dejal vodja Inštituta za virusologijo na Univerzi v Bonnu. »Predvsem pa je treba bolje zaščititi rizične skupine v domovih za starejše in ostarele. To vključuje dobre higienske koncepte, pa tudi četrto cepljenje za rizične skupine. Mlajši tega trenutno ne potrebujejo, zadošča jim že trikratno cepljenje,« je prepričan Streeck.

Nemčija se v zadnjem času znova sooča z naraščanjem števila primerov okužb z novim koronavirusom. Za to je med drugim zaslužna nova različica omikrona.

»BA.5 je povečal imunski pobeg,« je dejal Streeck. »Ljudje, ki so bili cepljeni, se lahko ponovno okužijo, ker imunski sistem ne more več dobro prepoznati variante. Poleg tega je tudi nekoliko bolj nalezljiva.«

Zato se morate na prihajajočo jesen in zimo zelo dobro pripraviti, je posvaril nemški strokovnjak za virusne nalezljive bolezni.