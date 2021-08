Najprej odpihnili Olimpijo, zdaj pa še Maribor

V pisani evropski nogometni soboti je derbi 6. kola slovenskega prvenstva na Obali. In Koprčani so na krilih zadnje zmage v Stožicah proti Olimpiji s 3:1 odlično vstopili tudi v to tekmo z Mariborom, prek Karla Bručića zadeli v polno že v uvodni minuti (!), nato pa jim je k že izdatni prednosti z 2:0 ob polčasu pomagal tekmec – Nemanja Mitrović je namreč nespretno z glavo poslal žogo v mrežo svojega moštva ...



Mariborčani puške niso vrgli v koruzo, toda v lovu za zasukom ali vsaj izenačenjem jim ni šlo. Niso dosegli niti enega gola, skupno razmerje strelov 16:7 v njihov prid jim je bilo v slabo tolažbo. Bolj pomemben je bil pogled na končni semafor in posledično na lestvico, na kateri so zdaj na vrhu s 13 točkami Koprčani prehiteli vijolične, ti so ostali pri ducatu točk.



V prvi tekmi sobotnega sporeda se je prav tako kot na Bonifiki razpletlo ob koncu po primorskih željah. Tabor iz Sežane je namreč iz Domžal proti moštvu Radomelj odnesel vse tri točke za zmago z 1:0. Tekma v pripeki ni kaj prida navdušila 200 najzvestejših obiskovalcev, gol odločitve pa so gostje zabili z enajstmetrovke.







Petek



20.15 Aluminij : Domžale 0:1 (0:1; Ibričić 25.)





Sobota



17.00 Radomlje : Tabor Sežana 0:1 (0:0; Krivičić, 80.-11m)



20.15 Koper : Maribor 2:0 (2:0; Bručić 1., Mitrović 43.-ag)





Nedelja



17.00 Bravo : Olimpija



20.15 Mura : Celje

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: