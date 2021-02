Neymar: Nikoli se ne bom nehal zabavati, nisem nezrel

Redko zamudi sestrin rojstni dan Neymar je lani prekinil nekajletno odsotnost v času sestrinega rojstnega dne in Parižanom pomagal izločiti Borussio iz Dortmunda. FOTO: AFP



Zadovoljen v Parizu

Brazilski nogometni zvezdnikse je znova znašel pod valom kritik zaradi svojega obnašanja in življenjskega sloga, ki nemalokrat vplivata na njegovo razpoložljivost na igrišču.Neymar se pretekli konec tedna ni mogel normalno pripravljati na ligaški derbi z Marseillom . Zaradi želodčnih težav je izpustil zadnji trening in bil zato le med rezervisti, kar so mediji hitro povezali s tem, da je Brazilec v petek praznoval svoj 29. rojstni dan.Neymar, ki je znan po svojem zabavanju in razkošnjem obeleževanju rojstnega dne, naj bi to letos storil le v ožjem družinskem krogu, vseeno pa je to vplivalo na njegovo stanje.V klubu so sicer sporočili, da je trening izpustil zaradi gastroenteritisa. Tako ga ni bilo v začetni postavi, v igro pa je vstopil v 65. minuti, ko je bil derbi že odločen v korist Parižanov.»To je zelo čudna tema, saj kdo pa ne uživa v zabavi? Vsi se radi zabavamo, se družimo s prijatelji in družino. Vem, kdaj to smem storiti in kdaj ne. To je popolnoma v nasprotju s tem, kar ljudje mislijo, da sem nezrel, da ne vem, kaj počnem. Če si 100 odstotno osredotočen na igranje nogometa, kot to počnem sam, bi eksplodiral, zato nikoli ne bom nehal z zabavanjem,« je dejal Neymar.Brazilski nogometaš je v zadnjih letih večkrat zamenjal nogometno zelenico za zabavo. Tako je med letoma 2014 in 2019 vselej manjkal v dneh okoli 11. marca, ko ima rojstni dan njegova mlajša sestra. V sezonah 2014/15 in 15/16 je bil odsoten zaradi kartonov, prihodnje tri sezone pa zaradi poškodbe.Svojo tradicijo je prekinil šele lani, ko so se Parižani na povratni tekmi osmine finala lige prvakov pomerili z Borussio iz Dortmunda, in z zadetkom pomagal svojemu moštvu do napredovanja.Brazilskega nogometaša so pogosto povezovali z vrnitvijo v Barcelono, kjer bi znova združil moči z nezadovoljnimA zaradi finančnih težav Kataloncev je to nemogoče, zato ne čudi, da so se pojavile govorice, da bo Neymar s svojimi delodajalci podaljšal sodelovanje.»Sem zelo zadovoljen. Nekaj se je spremenilo in ne morem točno povedati, kaj, vendar to čutim,« je pojasnil Neymar, ki je v tej sezoni na 17 tekmah dosegel 13 golov in 5 asistenc.