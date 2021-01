Barcelonin dolg presegel milijardo evrov

Barcelona je na robu bankrota. S tem besedami so izjemno slabo finančno stanje katalonskega velikana, ki dolguje že več kot milijardo evrov, opisali pri španskem El Mundu.



Najnovejši podatki so zelo zaskrbljujoči. Barcelonin dolg se je povečal na 1,173 milijarde evrov, pri čemer je kratkoročni dolg večji za 225 milijonov in po novem znaša 730 milijonov - klub dolguje 265 milijonov bančnim institucijam, 164 milijonov svojim zaposlenim, 2,5 milijona predstavljajo različna zavarovanja, preostali dolgovi pa še dodatnih 298 milijonov.



Katalonski nogometni klub dolguje 195 milijonov evrov drugim nogometnim moštvom. Liverpoolu bo moral plačati 40 milijonov evrov v povezavi s prestopom Philippeja Coutinha, 48 milijonov Ajaxu zaradi prestopa Frenkieja de Jonga in 5 milijonov Atleticu zavoljo prestopa Antoineja Griezmanna.



Za hudo finančno stisko je kriva tudi pandemija novega koronavirusa, ki je Katalonce pošteno udarila po žepu, saj so zaradi ukrepov, povezanih z zajezitvijo virusa, izgubili že več kot 150 milijonov evrov.



Pri Barceloni sicer načrtujejo, da bodo imeli v tem fiskalnem letu 828 milijonov evrov prihodkov in 796 milijonov evrov odhodkov, kar pa je le slaba tolažba.



Klub bo moral drastično znižati stroške. Nekaj bi lahko prihranil z znižanjem plač, saj svojim igralcem nameni kar 74 odstotkov vseh prihodkov kluba, kar je nad določili španske nogometne zveze (70%).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: