Neymar raje ostal v Parizu, kot da bi se pridružil Messiju

Če so še obstajali kakšni dvomi o odhodu Brazilca Neymarja iz Paris St-Germaina, jih zdaj ni več. Po poročanju športnega dnevnika L'Equipe je neznank konec, pogajanja med zvezdnikom in igralcem so končana in možnost vrnitve v Barcelono ni več.



Neymar, ki bi mu konec naslednje sezone potekla pogodba, po kateri njegova letna plača znaša 36,8 milijona evra, je s PSG podaljšal pogodbo do leta 2026. A pogovori so bili zahtevni, saj je Barcelona iz ozadja nenehoma nagovarjala Neymarja, da se pridruži prijatelju Lionelu Messiju.



Čeprav je po polfinalnem izpadu iz lige prvakov Neymar pokazal, da ni najbolj zadovoljen in srečen, so iz Brazilčevega tabora jasno dali vedeti, da je on v Parizu izjemno srečen, ker tudi klub, odkar je prišel, nenehoma napreduje.



Še naprej pa ostaja nejasna prihodnost drugega dragulja v francoskem klubu Kyliana Mbappeja. L'Equipe je poročal, da so pogajanja s francoskim zvezdnikom povsem drugačna in da je tudi Mbappe v drugačnem položaju. Najhitrejšemu napadalcu pogodba poteče konec naslednje sezone.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: