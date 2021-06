Z okužbami zdesetkana Venezuela lahek plen za Neymarja in Brazilce

Kolumbijska akcija iz učbenikov

Gostitelji in branilci naslova na južnoameriškem nogometnem prvenstvu Brazilci so uspešno začeli Copo Americo. Uvodno tekmo v Brasilii so proti zaradi koronskih okužb zdesetkani Venezueli dobili s 3:0. Na drugi tekmi uvodnega dne so Kolumbijci z 1:0 premagali Ekvadorce.Po pozitivnih koronskih testih približno ducata članov svoje delegacije, vključno z osmimi igralci, je Venezuela tik pred začetkom prvenstva v Brazilijo pripeljala 15 novih igralcev. Južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol) je že pred časom odpravila omejitve glede nogometašev, ki jih je mogoče zamenjati po koronskih okužbah.Gole za gostitelje so dosegli branilecpo udarcu iz kota Neymarja v 23. minuti,z enajstih metrov (64.) in(89.), pri čigar golu je bil s podajo spet udeležen Neymar.Kolumbija se je Ekvadorju maščevala za novembrski visok poraz (1:6) v kvalifikacijah za mundial 2022 in dobila svojo uvodno tekmo tega prvenstva. Junak tekme je bil, ki je v 42. minuti z volejem na Areni Pantanal dosegel prekrasen gol, potem ko so si po izvajanju prostega strela »kofetarji« izmenjali več podaj, Cardona pa je po visoki žogiin podajiz glavo s polvolejem zadel v nebranjeni del mreže. Sodniki so sprva razglasili nedovoljen položaj, a pregled z videosodnikom VAR je pokazal, da »ofsajda« ni bilo.Nekaj tednov pred začetkom turnirja je najprej kot gostiteljica Copo Americo odpovedala Kolumbija in nato še Argentina. Conmebol je nato tekmovanje preselil v Brazilijo, kar je privedlo do številnih kritik po državi, ki jo je koronavirusna pandemija močno prizadela.Ob 23. uri po slovenskem času bo v ponedeljek prvo tekmo odigrala tudi Argentina z zvezdnikom Barcelonena čelu, ki jo čakajo stari znanci in večkratni krvniki na tekmah južnoameriškega prvenstva iz Čila.