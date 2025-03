Bayern v tabor rivalov vnaša nemir in steguje lovke proti zvezdniku

Na Bavarskem je podobno kot v Madridu, ne glede na nasprotnika in formo moštva se od FC Hollywooda vedno pričakujejo le zmage. Tako bo tudi v osmini finala, ko se bodo pomerili z zelo razpoloženimi nemškimi prvaki iz Leverkusna. Pred dvobojem so znova glasne govorice, da želi Bayern v svoje vrste pripeljati Floriana Wirtza.

Nemški reprezentant igra novo odlično sezono in je gonilna sila zasedbe Xabija Alonsa, ki je po nekoliko slabšem začetku sezone znova ujela strahovito formo, minuli konec tedna so s 4:1 odpravili tretjeuvrščeni Eintracht iz Frankfurta, sprožili so kar 20 strelov, devet v okvir vrat tekmecev.

Bayern na drugi strani prav tako zmaguje, a v igri ne blesti, veliko je napak in padcev koncentracije v obrambi, ki niti po prihodu Vincenta Kompanyja na klop ne deluje dosti bolje kot v minuli sezoni. Pri Bayernu pa tudi v zakulisju ne gre brez drame, v zadnjih tednih so podaljšali pogodbo z Jamalom Musialo in Alphonsom Daviesom, odmeva pa spor z Joshuo Kimmichom. Zvezni igralec ponujene pogodbe ni želel sprejeti, zato je Bayern ponudbo umaknil in vprašanje je, če bo Kimmich od poletja dalje še član Bavarcev.

Münchenski Abendzeitung poroča, da Bayern v zakulisju že pripravlja teren za prestop Wirtza že to poletje, odškodnina naj bi znašala okrog 150 milijonov evrov, njihovi viri pa trdijo, da naj bi bil tudi Wirtz naklonjen menjavi okolja. »Če ne podaljšajo pogodbe z Joshuo Kimmichom, bodo prihranili 100 milijonov evrov in to je 100 milijonov več, ki jih lahko namenijo za Wirtza,« dogajanje v zadnjih tednih ocenjuje nekdanji igralec Bayerna Lothar Matthäus.

Zagotovo pa ni naključje, da so govorice spet glasnejše ravno v dneh, ko se stopnjuje vročica pred dvobojem z Bayerjem. Nemir v taboru nasprotnikov je voda na mlin Bayerna, ki bo jutri (21.00) gostil prvo tekmo dvoboja.