Turki imajo računico, nihče ne bo vlagal v nogomet le iz ljubezni

V slovenskem nogometnem prostoru je vikend minil v znamenju derbija, ki se je v razprodanem Ljudskem vrtu končal z domačim slavjem. Mariborčani so znova potrdili, da jim je glede pripadnosti klubu v Sloveniji težko kdo kos. »Derbi spominja na največje tekme v razviti nogometni Evropi, že več ur pred tekmo v okolici štadiona vsi nosijo drese, lokali in stojnice so bili polni. Vzdušje je bilo res na visoki ravni,« o kulisi meni Siniša Uroševič. Tudi rezultatsko je zmaga zasluženo ostala doma.

»Razplet derbija bi lahko primerjali s polfinalom lige prvakov med Realom in Bayernom. Pri obeh poraženih klubih izpostavljajo, da imajo najboljšega vratarja v državi, a sta oba omogočila zasuk tekmecu z napakama, ki si jih ne bi smela privoščiti in sta ključno vplivala na razplet dvobojev,« je izlet v prazno Matevža Vidovška, po katerem je padel prvi gol Maribora, z nespretnim lovljenjem žoge Manuela Neuerja primerjal Jernej Suhadolnik. Vijolični so znova navdušili z učinkovitostjo.

Ukrajinski vlagatelji so v Celju slavili naslov prvakov in pokazali pot Turkom, ki prihajajo v Maribor. Foto Jože Suhadolnik

»V Mariboru dobro uresničujejo koncept Šimundže s pametno igro, brez evforije, pozitivna linija se je nadaljevala,« je diametralno nasprotje s kaotičnim dogajanjem pred tekmo pri Olimpiji izpostavil Uroševič, Suhadolnik pa dodal: »V predigri in nato v tekmi se zrcali cela sezona Olimpije, dejstvo je, da sistem ne deluje tako, kot si želijo. Tretje mesto je za Olimpijo brez kančka dvoma neuspeh.«

»V vsaki državi lahko glede na sistem Uefe vsaj tri ali štiri ekipe računajo na pot v Evropo. V Sloveniji imamo mnogo bolj urejeno okolje kot v krajih južneje od nas. Zato lahko pri nas vlagatelji za relativno obskuren denar, za njihove standarde seveda, dobijo nadzor na klubom, ki realno meri na jesen v evropskih tekmovanjih. Če si lastnik Hull Cityja, Sheffielda ali primerljivega angleškega kluba, dobiš 150 ali 200 milijonov evrov iz naslova televizijskih pravic, a ne moreš računati na nič več kot to, da se boš boril za obstanek v prvi ligi,« privlačnost Maribora v jasno začrtani poti v evropska tekmovanja vidi Suhadolnik in dodaja: »Sploh me ne čudi, da vlagatelji prihajajo v Slovenijo, ob Celju in Olimpiji si enako zgodbo želijo tudi pri Muri, hitro se lahko zgodi, da bo pol lige imelo tuje lastnike. Ob primernih varovalkah, ki se jih da vzpostaviti, to ni nujno slabo.«

Maribor navdušuje s polnimi tribunami in pripadnostjo klubu. Foto Jože Suhadolnik

Proslava s šampionsko podobo

Minuli konec tedna je bilo zanimivo tudi drugod po Štajerskem, v Celju so po zadnji domači tekmi dvignili pokal za naslov državnega prvaka. »Arena v Celju v primeru slabega vremena ni ravno prijetna za gledalce, a so se tokrat izkazali tudi z marketinškim pristopom, prišlo je okrog 5000 gledalcev na štadionu, proslava naslova je minila v pravem vzdušju, videli pa bomo, če se bo ta šampionska zgodba v Celju nadaljevala,« predzadnje dejanje sezone državnih prvakov komentira Uroševič.

Šampionsko slavje v Celju. Foto Jože Suhadolnik

Pestro je tudi v boju za obstanek, kjer ima Rogaška vse v svojih rokah, a ob težavah pri pridobivanju prvoligaške licence tudi na igrišču vse bolj tone proti dnu lestvice. »Radomlje, Aluminij in Rogaška se lahko še izenačijo med seboj, vsi trije hkrati ne, so pa možne kombinacije vseh treh parov. Aluminij je v medsebojnih tekmah boljši od obeh, Rogaška je boljša od Radomelj, ki so tako v najbolj zahtevnem položaju. Na papirju bo najtežje do točk prišla Rogaška v Murski Soboti, so pa tekme za obstanek vedno nepredvidljive,« o dogajanju na dnu prvenstvene lestvice, ki je bilo v zadnjih tednih bolj razburljivo kot tekme za vrh, meni Suhadolnik.

Tudi v 2. SNL bo odločalo zadnje kolo, Primorje ima točko naskoka pred Nafto in se mu nasmiha neposredna uvrstitev med prvoligaške, pri Lendavčanih pa je veliko ugank glede prihodnjih načrtov kluba, številnih špekulacij glede (ne)pripravljenosti na prehod v 1. SNL z nekaj presenetljivimi porazi v zadnjih tednih niso ovrgli.