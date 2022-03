Niso tvegali, zato brez polnega izkupička

Nogometaši Klalcer Radomelj in CV24 Tabora Sežane so se v 24. krogu Prve lige Telemach razšli brez golov. Po dveh zaporednih porazih so Sežanci spet dopotovali v Domžale, kjer so v uvodni tekmi spomladanskega dela osvojili točko proti Domžalčanom.

Tokrat so gostovali pri Radomljah, ki so v spomladanskem v dobri formi, saj so izgubile le proti Mariboru. Glede na okoliščine neodločen izid za nobeno ekipo ne bi pomenil katastrofe, tako sta se tudi postavili, nobena ni hotela posebej tvegati, bolj kot na napad sta se osredotočili na disciplino in na preprečevanje lastnih napak.

Izidi 1. SNL, 24. kolo:

včeraj: Aluminij - Domžale 1:1 (Nik Marinšek 68.; Arnel Jakupović 80.).

danes: Kalcer Radomlje - CB24 Tabor Sežana 0:0

Mura - Celje (17.30)

jutri: Bravo - Olimpija (15)

Koper - Maribor (17.30)