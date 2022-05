Niso zamudili samo navijači, temveč tudi Liverpoolov avtobus

V nadaljevanju preberite:

Kot da spremljamo nogometno dogajanje iz nekega drugega obdobja in območja, se je zdelo uro in pol pred začetkom finala. Ko sploh še ni bilo jasno, kaj se dogaja z navijači na vhodu za Liverpoolovo stran tribune, je v gneči na obvoznici pred štadionom obtičal tudi Liverpoolov avtobus z igralci in trenerji.

Liverpoolov avtobus nekaj časa sploh ni mogel ne naprej ne nazaj, brez moči je bilo tudi policijsko spremstvo, vse to pa se je dogajalo, ko so se nekateri Realovi nogometaši in trener Carlo Ancelotti že sprehajali ob robu zelenice Saint-Denisa.

Med prisotnimi na štadionu je takoj zaokrožilo vprašanje (takrat še bolj za šalo kot zares), ali bodo tekmo zaradi zamude Liverpoolove ekipe prestavili, toda kmalu zatem se je uresničilo prav to – tekmo se prestavili, vendar ne zaradi nogometašev, temveč zaradi prepoznega prihoda Liverpoolovih navijačev na tribune.