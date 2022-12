Nizozemsko odkritje je izbralo Liverpool

Cody Gakpo ni več na nogometni tržnici. Triindvajsetletni krilni napadalec PSV iz Eindhovna in mundialsko odkritje Nizozemske je prvi nogometaš, ki je zasijal v Katarju in je izpeljal prestop. V zimskem prestopnem roku se bo preselil v na Anfield, kjer domuje Liverpool Glavnina odškodnine znaša 42 milijonov evrov in bo z dodatnimi bonusi višja še za 14 milijonov €, s čimer bi 193 cm visoki napadalec v blagajno kluba iz Eindhovna prinesel rekordni znesek. Doslej je PSV največ zaslužil s prodajo mehiškega reprezentanta Hirvinga Lozana, ki ga je leta 2019 za 45 milijonov € kupil italijanski Napoli.

Gakpo je v Katarju, kjer je Nizozemsko po streljanju enajstmetrovk v četrtfinalu izločila Argentina, dosegel tri gole, v jesenskem delu sezone pa je za PSV v vseh tekmovanjih dosegel 13 golov in zbral kar 17 asistenc. V nizozemskem prvenstvu je dosegel devet golov in zbral 12 asistenc