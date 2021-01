NK Olimpija: Delius je dajal lažne obljube, klub je hotel za drobiž

Po objavi izpovedi nemškega poslovneža Adama Deliusa, ki se je s predsednikom nogometne Olimpije Milanom Mandarićem neuspešno pogajal o prevzemu kluba in z njim podpisal tudi pogodbo, so se odzvali v vodstvu zeleno-belih in predstavili svojo plat zgodbe. Dopis iz zmajevega gnezda objavljamo v celoti, z nekaterimi pravopisnimi popravki.



Dejstva o poteku pogajanj o prodaji NK Olimpije Adamu Deliusu

Pogajanja o nakupu NK Olimpija z nemškimi vlagatelji so se začela konec avgusta 2020, ko sta nas z njihovimi namerami in pogajalci seznanila bivši trener Dino Skender in prav tako bivši športni direktor Mladen Rudonja. V ekipi potencialnih kupcev so bili še Igor Barišić, Hrvat, ki živi v Münchnu, ter Marin Skender, brat Dina Skenderja. Potencialni kupci so na začetku kazali izjemno visoko stopnjo interesa za nakup kluba.



Njihove zahteve so bile, da se mora posel čim prej zaključiti in da izplačajo kupnino v celoti, takoj po podpisu pogodbe. Na njihovo zahtevo sta bila opravljena skrbni pregled in revizija poslovanja. Zelo hitro, že septembra, je bla pripravljena in usklajena pogodba, ki je bila z njihove strani ustno potrjena, a nikoli ni bila podpisana. Namesto tega so se sredi jeseni naenkrat izgubile vse sledi za njimi, mesec dni ni bilo nobenih kontaktov.



Ponovno so se pojavili, ko je predsednik NK Olimpija Milan Mandarić izrekel ostre kritike na račun trenerja in športnega direktorja zaradi slabih rezultatov in neprimerne igre. Na splošno so bili njihovi kontakti vsakič zelo intenzivni, ko je Olimpija na tekmah dosegla slabe rezultate. Glavni v teh kontaktih je bil Igor Barišić, ki je predsednika Mandarića klical večkrat na dan in ga prosil, da nikar ne zamenja trenerja, ker je samo vprašanje časa, kdaj bo plačana kupnina za klub. V drugi polovici novembra so predlagali sestanek in prihod v Ljubljano, zaradi česar je predsednik odpovedal potovanje v tujino in druge svoje obveznosti. Vendar se sestanek ni zgodil, ker se nemški vlagatelji niso pojavili v Ljubljani in se je nadaljevalo zavlačevanje s številnimi lažnimi obljubami. Sledilo je še eno pasivno obdobje, potem ko smo dobili informacijo, da je gospodu Deliusu umrla mama, zaradi česa mu je predsednik Mandarić izrekel sožalje in razumevanje.



Kasneje smo dobili informacijo, da mu je umrla tudi soproga, vendar je to bila zavajajoča informacija, ki so nam jo posredovali ljudje iz njegovega kroga samo zato, da pridobijo dodaten čas. Neposredno pred derbijem med Olimpijo in Mariborom so nas spet kontaktirali in napovedali svoj prihod v Ljubljano. Pred tem pa smo s strani njihovih odvetnikov prejeli vprašanja, ki se nanašajo na NK Olimpija, kot da se prvič pogovarjamo o prodaji. 28. novembra je bila z njihove strani predlagana zasebna posojilna pogodba med Adamom Deliusom in Milanom Mandarićem, ki naj bi zagotavljala predvsem resnost potencialnih kupcev. S to pogodbo je g. Delius zahteval, da predsednik do zaključka pogajanj o prodaji Olimpije ne izvaja nobenih sprememb na mestu trenerja in športnega direktorja. Pogodbe o prodaji kluba, ki je bila septembra pred podpisom, niso več omenjali.



Ne glede na to jih je predsednik Mandarić pred derbijem sprejel in na tem sestanku je bil podpisan dogovor o dinamiki izplačil kupnine za klub. Po tem dogovoru naj bi g. Delius do 15. decembra izplačal 1.250.000 evrov, preostali del kupnine v naslednjih mesecih, celoten posel pa naj bi zaključili do konca marca 2021. Ta dogovor je še enkrat potrdil 9. decembra, vendar denar nikoli ni bil nakazan. Namesto denarja smo dobili veliko laži, zavajanj in praznih obljub s strani Deliusovih partnerjev v tej zgodbi.



Zgodba o nakupu Olimpije z Adamom Deliusom ni bila zaključena, kot je zapisano v članku po vrnitvi predsednika iz ZDA, temveč nekaj dni po njegovem odhodu. In pogajanja ni prekinil Milan Mandarić, temveč potencialni kupec, ki nas je prek svojega odvetnika 23. 12. obvestil o tem, da Delius ne bo plačal dogovorjenega zneska in da odstopa od podpisanega dogovora, a da kljub temu želi nadaljevati pogovore o nakupu NK Olimpija, kar je za klub in predsednika bilo absolutno nesprejemljivo. Ne glede na to so ljudje iz njegove ekipe, predvsem pa Igor Barišič, vztrajno pritiskali na predsednika z nenehnimi telefonskimi klici in lažnimi obljubami, tudi potem ko je njihov investitor že uradno odstopil od pogajanj in v času, ko je bil predsednik v ZDA.



Celotna zgodba jasno kaže, da je bil s strani Olimpije in njenega predsednika izkazan resen poslovni namen z več kot dovolj korektnega odnosa in preveč potrpežljivosti, medtem ko je bila s strani Adama Deliusa in njegovih partnerjev izkazana očitna želja, da klub prevzamejo za drobiž oz. za posojenih 250 tisoč evrov in z veliko lažnimi obljubami. Dodatni stroški in neustrezni nogometaši, ki so v Olimpijo prišli v režiji ter z blagoslovom ključnih kreatorjev te prevarantske zgodbe v teh štirih mesecih so posebna zgodba.



NK Olimpija



