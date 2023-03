Nogometne tekme po sto minut, sodniki bodo pojasnjevali odločitve VAR

Mednarodni inštitut za nogometna pravila (IFAB) je potrdil nekatere nove smernice, po katerih naj bi šel v prihodnje nogomet in o katerih se je govorilo po svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju. Na mundialu smo spremljali tekme, ki so v povprečju trajale dobrih sto minut, saj so sodniki dosledno nadoknadili izgubljeni čas zaradi zavlačevanja nogometašev.

Predsednik Fife Gianni Infantino je naklonjen tovrstni spremembi in jo želi uveljaviti po vsem svetu, v vseh tekmovanjih. »Želimo se boriti proti 'kraji' časa in zavlačevanju, naj navijači uživajo v nogometu. Pravila igre so univerzalna, zato bomo uveljavitev pravil spremljali po vsem svetu,« je napovedal Infantino.

Sodniki bodo tudi letos pojasnjevali odločitve navijačem

IFAB je med drugim potrdil še eno novost oziroma podaljšal njeno implementacijo v prakso. Sodniki so med nedavnim svetovnim klubskim prvenstvom v Maroku navijačem javno pojasnjevali odločitve VAR, kar naj bi bilo pozitivno sprejeto. To bodo počeli tudi med svetovnim prvenstvom U-20, ki bo maja in junija v Indoneziji ter na drugih letošnjih turnirjih pod okriljem Fife.