Zavrl stisnil Zidarja, pot sta poznala Rastoder in Mandarić

Je mogoče v klubskem nogometu poslovati pozitivno? V čem se razlikujeta razvita zahodna industrija in slovensko nogometno prvenstvo, ki je oživelo leta 1991? Olimpija se je tedaj prebila iz druge v 1. zvezno ligo in obenem pričakovala od Partizana še 200.000 mark za prestop Đonija Novaka, zato je bil izziv (zvezna ali slovenska liga) mikaven kljub razpadanju Jugoslavije. Toda Ivan Zidar je nato na ultimat tedanjega predsednika NZS Rudija Zavrla sprejel vstop v slovensko ligo, ki je posledično v prvi sezoni štela neobičajnih (lihih) 21 klubov. Zavrl namreč ni bil naklonjen sedenju Olimpije na dveh stolih, Ljubljančani so zavrnili pot v Beograd, četudi jim je Partizan ponujal prevoz z vojaškim letalom. Razplet in odgovor na vprašanje poiščite v članku, kot tudi vlogi, ki sta ju imela pozneje Izet Rastoder in Milan Mandarić.