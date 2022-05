Nogometni boj za jedrno Evropo

V nadaljevanju preberite:

Finale lige prvakov v Parizu je bil spektakel, dogodek, na katerega je želelo več kot 80.000 ljudi, kolikor jih sprejme stadion v severnem predmestju francoske prestolnice. Številni so ostali praznih rok, naivni so zaman kupili ponarejene vstopnice, tretji so hoteli na derbi kot slepi potniki. Pred stadionom se je zbralo enostavno preveč ljudi, ki so želeli biti del nogometne uspešnice.

Tovrstne primere lahko predvidi in prepreči (obmejna) policija, ne Uefa, ljubitelji teorij zarote pa obravnavajo primer tudi v kontekstu volitev predsednika nogometne zveze, ki bodo prihodnje leto. Prvi mož Uefe Aleksander Čeferin uživa plebiscitarno podporo, z vztrajanjem pri načelu egalitarnosti pa gre v nos nekaterim – osamljenim – največjim in obupanim figuram v evropskem nogometu.