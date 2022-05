Norveški orjak ima dnevno mejo 4000 kalorij

Erling Haaland se je že od 16. leta starosti povsem posvetil nogometu, ker je želel postati profesionalni nogometaš. Od takrat je tudi popolnoma sam skrbel zase, obenem pa si je za zgled vzel Cristiana Ronalda. Še posebej pri prehrani in telesni pripravi.

Kot mnogi drugi tudi Haaland, ki je zelo postaven in visok kar 194 cm, pri prehranjevanju strogo pazi, da ne uživa soli in olja. Kot nadomestilo so ribe. Tudi zanj skrbi zaupanja vreden kuhar, ki mu dnevno pripravi šest obrokov, pri čemer skupna vrednost nikoli ne presega 4000 kalorij. Norveški zvezdnik se res strogo drži diete, a dopušča, da se v njegovem prehranjevalnem »zakoniku« lahko malenkostno pregreši. Takrat, ko je z družino in prijateljih v klubih ali restavracijah, kamor je zahajal kot otrok, si privošči njemu najljubši jedi – pico kebab in kislo raco. A je tudi res, da redko kdaj poje cel kos.

Enaindvajsetletni napadalec bo v naslednji sezoni igral pod taktirko Pepa Guardiole pri Manchester Cityju, ki je plačal 75 milijonov evrov odškodnine Borussii Dortmund. Haaland je bil tudi varovanec nedavno preminulega zastopnika nogometašev Mina Raiole.