Norvežan prispeval svoje v strelskem festivalu Borussie

Nogometaši Borussie Dortmund so danes v tekmi 30. kola nemške lige visoko, s kar 6:1, odpravili Wolfsburg ter se začasno spet približali velikemu tekmecu Bayernu na šest točk zaostanka. Nemški prvaki bodo igrali v nedeljo, ko bo igral tudi tretji Bayer Leverkusen v derbiju kroga z Leipzigom Kevina Kampla. Dortmund ni dovolil nikakršnega presenečenja. Wolfsburg je bil enakovreden v prvi četrtini tekme, potem pa klonil v le nekaj minutah, saj so domači med 24. in 28. minuto dosegli tri gole; začel je novinec na tekmah bundeslige Tom Rothe, nadaljevala Axel Witsel in Manuel Akanji, še pred polčasom pa je zadel še Emre Can. Nato je prvega od dveh zadetkov na tekmi prispeval še prvi zvezdnik rumeno-črnih, Norvežan Erling Håland.

Ta je nato dosegel zadnji domači gol v drugem polčasu, gostom je uspelo le kozmetično popraviti vtis s častnim golom. Freiburg, ki lovi mesta za uvrstitev v ligo prvakov, je s tekmo več po točkah ujel Leipzig (51). Za pomembne tri točke sta proti Bochumu poskrbela Roland Sallai z dvema goloma in Lukas Kübler. V boju ekip, ki se borita za obstanek oziroma za mesta nad nevarnim območjem, pa je bila danes boljša Hertha Berlin, ki je z 1:0 v gosteh premagala Augsburg. Danes bo še tekma Borussia Mönchengladbach - Köln.

V nedeljo bo osrednja tekma Bayer Leverkusen - Leipzig, tretji lekarnarji imajo točko naskoka pred četrtim moštvom Kevina Kampla. Vodilni Bayern bo po šoku in izpadu v ligi prvakov skušal prednost v bundesligi spet povečati na devet točk na gostovanju pri Arminii Bielefeld, ki je na predzadnjem mestu.

Izidi 30. kola bundeslige

danes:

Borussia Dortmund : Wolfsburg 6:1 (Tom Rothe 24., Axel Witsel 26., Manuel Akanji 28., Emre Can 35., Erling Håland 38., 54.; Ridle Baku 81.)

Freiburg : Bochum 3:0 (Lukas Kübler 5., Roland Sallai 16., 53.)

Mainz : Stuttgart 0:0

Augsburg : Hertha 0:1 (Suat Serdar 49.)

Borussia Mönchengladbach – Köln (18.30)

nedelja:

Arminia Bielefeld – Bayern München (15.30)

Union Berlin – Eintracht Frankfurt (17.30)

Hoffenheim – Greuther Fürth (17.30)

Bayer Leverkusen – Leipzig (19.30)