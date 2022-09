Nov koncept navdušuje pokrovitelje in televizijske hiše

Dalmatinski otok Hvar je že četrt stoletja »drugi dom« predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. Letos je v Dalmacijo pripeljal tudi najožje sodelavce, s katerimi bo danes opravil tudi sestanek, na katerem bo krovna organizacija povlekla nekaj novih pomembnih odločitev.

Čeferin, ki te dneve dopustuje na Hvaru in v Dalmaciji, je opravil tudi zanimiv pogovor s Slobodno Dalmacijo in se dotaknil nekaj najbolj vznemirljivih tem, kot so nov koncept lige prvakov, superliga, vojna v Ukrajini, ...

V sezoni 2024/25 bo najmočnejše klubsko tekmovanje štelo 36 klubov. »Veliko zanimivejše bo, kot je zdajšnje, zdaj se v principu že po dveh tekmah ve, kdo bo napredoval. Nov format bo ligaški, zato bo do konca veliko težav in do konca ne bo znano, kdo bo spomladi še v bitki za naslov. Pokrovitelji in televizijske hiše so navdušeni. Mislim, liga prvakov zadetek v polno,« je Čeferin komentiral nov koncept LP. S posodobitvijo formata LP je Uefa opravila tudi z zamislijo o superligi.

»Superliga ni spodbudila k oblikovanju novega koncepta, ker v pravilu ne popravljaš tistega, kar deluje, temveč le posodobiš. Prav veliki klubi so nas opozarjali na to, da že po dveh tekmah vedo, da bodo napredovali in da to ni dovolj zanimivo. Tisto, kar so želeli klubi, je, da se v LP uvrstijo na podlagi zgodovinskih uspehov. Tega Uefa ni dopustila. LP mora biti odprto tekmovanje in vsak mora imeti priložnost za uvrstitev,« je povedal 54-letni Grosupeljčan iz Nyona, ki verjame, da je zamisel o superligi za naslednjih 10, 15 let pozabljena.

»To je bila zamisel elitistov, ki so mislili, da je nogomet posel. Videli pa so, da ta ne zanima navijačev. Zame je to končana zgodba. Trije klubi iz principa še sanjajo o njej, nihče ne želi igrati z njimi,« Čeferina superliga ne vznemirja več, prav tako je zavrnil informacije o tem, da Uefa v prihodnosti načrtuje finale LP v ZDA.

Bolj neprijetna tema je vojna v Ukrajini, zaradi katere so ruski klubi izločeni iz evropskih tekmovanj. »Dokler se ne bomo odločili drugače, bodo kaznovani. Položaj spremljamo vsakodnevno. Upamo, da bo vojne čim prej konec. Nekatere vlade bi morale razumeti, da športne zveze odločajo o tem, in ne vlade. Vojna je vojna, vse drugo je politika. Če bo treba, bo odločala Uefa, nobena vlada ne bo govorila o tem, kaj naj naredimo,« je bil jasen Čeferin.