Nov rdeči karton za zbirko družine Zidane

Oče »vodi« še za 12 izključitev

V vodstvu med legendami Madridski dnevnik MARCA je januarja 2021 sestavil lestvico nogometnih legend po številu izključitev. Zidane vodi pred Cristianom Ronaldom. Zidane 14 Cristiano Ronaldo 11 Lionel Messi 3

Ronaldo Nazário 3

Johan Cruyff 3

Zaje otvoritev ligaške sezone, ki si jo bo gotovo zapomnil. Sin slovitega nogometašaje po drugem slovesu očeta od klopi madridskega Reala poskrbel, da bo v španskem prvenstvu še naprej odmeval slavni priimek. Na nedeljskem gostovanju v Sevilli s svojim Rayem Vallecanom je 23-letni Zidane odigral že svojo tretjo tekmo v elitni konkurenci, potem ko je debitiral pod taktirko očeta pri Realu maja 2018.A svojih nastopov kot prvi vratar Raya ni začel najbolje: v 16. minuti je slabo stekel iz vrat, preigral ga je, Zidane pa ga je ustavil z vlečenjem za dres in bil izključen. Kritik po porazu z 0:3 ni manjkalo.»Luca Zidane ni vratar za prvo ligo. Dela veliko preveč napak,« je na Twitterju zapisal komentator španske lige, na omenjenem družbenem omrežju pa je bil po poročanju spletne strani madridskega dnevnika AS Zidane nekaj časa tudi tako imenovani »trending topic«.Glede števila izključitev mlajšemu Zidanu sicer manjka še veliko do očeta, ki je poleg tehničnega znanja izstopal tudi po disciplinskih težavah. Izključen je bil kar 14-krat v karieri, najbolj famozno na svoji zadnji tekmi v karieri v finalu SP 2006 proti Italiji, ko je v podaljšku z udarcem z glavo na tla položil branilca. Za njegovega sina, ki ima poleg francoskega tudi špansko državljanstvo, je bila to šele druga izključitev v karieri.