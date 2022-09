Nova pravila za poročanje iz španske nogometne lige burijo duhove

Teresa Ribeiro, strokovnjakinja za medijsko svobodo pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), je ostro kritizirala nova pravila, ki so jim izpostavljeni španski novinarji pri prenosih nogometnih tekem domače lige. Kot meni, neprijetna vprašanja v Španiji niso več zaželena, kar je označila za nesprejemljivo, piše dpa.

Španska nogometna zveza je Telefonici in DAZN decembra prodala televizijske pravice prve lige za obdobje petih let za 4,95 milijarde evrov. Pogodba, ki je stopila v veljavo z letošnjo sezono, pa vsebuje tudi sporno klavzulo. Ta novinarjem, ki tekme prenašajo, prepoveduje povzročanje škode ugledu tekmovanja, klubom, nogometašem, trenerjem in javnosti.

Oglasila so se že španska združenja novinarjev, ki tako kot Ribeiro opozarjajo, da klavzula pomeni omejevanje poročanja in izogibanje kritičnim vsebinam. Vodja LaLige Javier Tebas pa vse kritike zavrača. Ta poudarja, da je osnovna ideja ta, da se po tekmi nogometašem in trenerjem zastavljajo samo vprašanja, ki so neposredno povezana s posamično tekmo. Ostale tematike naj bodo po njegovem mnenju del vsebin na novinarskih konferencah in drugih dogodkih.

»Nova pravila na nesprejemljiv način omejujejo medijsko svobodo in pravico javnosti do informiranosti,« pa trdi Ribeiro. Slednja poudarja, da gre za splošen trend, ki je opazen v nogometu, zato je opozorila, da je dolžnost države, da brani svobodo medijev. Varovanje demokratičnih pravic in preprečevanje konfliktov je ena temeljnih nalog Ovseja. Španija je članica te organizacije.