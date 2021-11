Nova različica koronavirusa najverjetneje že v portugalskem nogometu

To so nedavno odkrili v Južni Afriki, je v ponedeljek sporočil portugalski nacionalni zdravstveni inštitut po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in nemške tiskovne agencije dpa. Virus so našli pri 13 igralcih in drugih članih prvoligaškega nogometnega kluba Belenenses, je povedala generalna sekretarka zdravstvenega inštituta Graca Freitas, poroča časnik Publico. Freitasova je poudarila, da so prizadeti izolirani in niso resno bolni. Da bi preprečili širjenje nove različice virusa, je inštitut za javno zdravje na Portugalskem odredil strožje karantenske ukrepe in nadaljnje testiranje.

Portugalski nogomet se je v soboto zvečer znašel v središču svetovne medijske pozornosti zaradi dogajanja na ligaški tekmi, ko bi se v mestnem derbiju morala pomeriti lizbonska kluba Belenenses in Benfica. Zaradi izbruha okužb s covidom-19 je Belenenses imel na voljo zgolj devet igralcev, od tega dva vratarja. Portugalska zveza tekme ni odpovedala ali preložila, ampak odločila, da se zelo oslabljeni Belenenses mora pomeriti z lizbonskim velikanom.

Tekmo je sodnik Manuel Mota da Silva prekinil šele v drugem polčasu, v 48. minuti pri izidu 0:7 za Benfico, potem ko so pri Belenensesu po poškodbi enega od igralcev ostali zgolj s šestimi nogometaši. Na portugalskem zdravstvenem inštitutu so potrdili, da je bil eden od igralcev Belenensesa pred kratkim v Južnoafriški republiki, kjer je bila prvič zaznana različica omikron.

Vodstvo tekmovanja je sicer napovedalo poglobljeno preiskavo odsotnosti nekaterih nogometašev Belenensesa.