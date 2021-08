Nova tesna zmaga za Jana Oblaka & Co.

Nogometaši madridskega Atletica so v drugem kolu elitne španske lige slavili še drugo tesno zmago. Podobno kot prejšnji teden v Vigu pri Celti (2:1) so tudi tokrat njihovi navijači v dvoboju z Elchejem trepetali do zadnjih sekund. Tekma v Madridu se je razpletla z izidom 1:0.



Čeprav je imel slovenski vratar Jan Oblak relativno miren večer, tudi njegovi soigralci na drugi strani niso pretirano utrujali obrambe Elcheja. Edini gol je v 39. minuti po hudi napaki vratarja Kika Casille zabil Angel Correa, ki tako ostaja edini strelec španskih prvakov v novi sezoni. Argentinski as je dosegel oba gola tudi prejšnji teden v Galiciji. V naslednjem krogu bo Atletico gostil Villarreal.



Barcelona je včeraj gostovala v Bilbau in iztržila eno točko za neodločen izid 1:1. Gostitelje je v vodstvo popeljal Inigo Martinez (51.), izenačil pa je Memphis Depay v 75. minuti. Drugo kolo v španski ligi se bo zaključilo jutri s tekmama Getafe – Sevilla in Osasuna – Celta Vigo.

