NZS obžaluje izstop Litije, ki opozarja na krivice

Futsalski klub Litija je po 1. finalni tekmi 1. SFL proti Dobovcu v ponedeljek izstopil iz vseh tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), poleg tega je klub z 9. majem tudi zaprl vrata in prenehal delovati. Glavna razloga za prenehanje delovanja kluba sta odnos NZS in sodniške organizacije NZS do Litije in drugih klubov, so zapisali Litijani.

Svojo odločitev so Litijani v ponedeljek obelodanili v uradni izjavi na spletni strani kluba, v kateri so izpostavili tudi problem sojenja na tekmah v 1. SFL. S prenehanjem delovanja FC Litija se končuje era največjega in najuspešnejšega kluba v zgodovini Slovenije; v svojem delovanju je nanizal deset naslovov državnega in superpokalnega prvaka, devet naslovov pokalnega prvaka ter še ogromno uvrstitev v finale.

Kot so zapisali v klubskem vodstvu, sta glavna razloga za prenehanje delovanja kluba odnos Nogometne zveze Slovenija in sodniške organizacije NZS »do našega in drugih klubov ter njihov odnos do futsala v Sloveniji«, verjetno najbolj množične igre.

»Sodu je izbilo dno dogajanje na 1. finalni tekmi 1. SFL, kjer so se ponovno dogajale nedopustne napake. Začelo se je z delegiranjem treh štajerskih sodnikov štajerski ekipi v dvoboju proti nam, kar se ni zgodilo prvič. To se je dogajalo tudi v preteklih letih, na kar smo večkrat opozarjali. In očitno se bo še nekaj časa, saj se kljub pozivom klubov sodniški organizaciji s Tivoldom in Borošakom na čelu ne spremeni prav nič. Čisto nič! Ustvaril se je klan, ki vodi sojenje v Sloveniji, in je nedotakljiv,« so v izjavi za javnost zapisali Litijani.

Litija je bila zibelka dvoranskega nogometa. FOTO: Facebook

Dodali so, da delegiranje nekaterih sodnikov, ki po njihovem ne dosegajo osnovnih standardov sojenja, uničuje šport, ki so mu v Litiji posvetili 40 let. »Da ne govorimo o delegiranju sodnikov, ki pristransko sodijo svojim bivšim klubom, kjer so v preteklosti celo igrali. Tu so tudi podcenjevalni odnosi sodnikov do uradnih oseb, igralcev ter kluba pred in med samo tekmo,« še piše v izjavi za javnost.

Pri Litiji so kot enega od krivcev posebej izpostavili Vlada Močnika, predsednika komisije za futsal pri NZS in člana IO NZS. »V vseh teh letih niso našli glavnega sponzorja tekmovanja, ki bi močno olajšal delo klubom ter skrbel za izboljšanje pogojev ter promocijo futsala v Sloveniji. Po evropskem prvenstvu v Sloveniji leta 2018 je futsal zaradi vodilnih na NZS stagniral oziroma celo nazadoval do te mere, da imamo tega dovolj,« so odločni pri Litiji.

»Eden večjih krivcev za stagniranje futsala je tudi predstavnik futsala na NZS, saj je on tisti, ki sprejema odločitve. Odloča o mestih tekmovanja, s sodelavci izbira ljudi, vodje, mesta prijateljskih tekem reprezentance, kjer je gledanost v živo majhna, ampak zaradi osebnih razlogov vztraja pri teh. Odloča, s kom bo igrala Slovenija, in je tisti, ki zadnji odloča, s katero žogo se bo igralo v ligi,« so dodali.

Letos bi klub, ki se je obenem zahvalil vsem igralcem, trenerjem, delavcem v klubu, gledalcem, navijačem ter vsem, ki so soustvarjali klubsko zgodbo, praznoval 40. obletnico ustanovitve, ob kateri bo vseeno izdal knjigo spominov ob vseh uspehih.

Na novico o izstopu litijskega kluba se je odzvala tudi krovna zveza. Iz NZS so sporočili, da so v ponedeljek dobili obvestilo, da futsal klub FC Litija z 8. majem 2022 izstopa iz vseh tekmovanj pod njenim okriljem. Kot so pojasnili, gre za individualno odločitev kluba, na katero NZS nima vpliva.

Dobovec je postal državni prvak. FOTO: Drago Perko

»Odločitev, ne glede na razlog, zaradi katerega je sprejeta, obžalujemo, saj je FC Litija ena od najuspešnejših ekip v Sloveniji in ena od nosilk slovenskega futsala že vrsto let,« so zapisali pri NZS.

Dodali so, da zveza ne namerava polemizirati o kasnejšem, popolnoma neutemeljenem in subjektivnem zapisu na spletni strani kluba, v katerem se poskuša odgovornost za lastno odločitev pripisati drugemu, obenem pa so pri zvezi pozvali Litijo, da kljub trenutni situaciji svojo odločitev še enkrat pretehta, saj je FC Litija že vrsto let znana po dobrem delu z mladimi futsalisti, ki bi v primeru ukinitve kluba izgubili največ.

Kot so še zapisali v odzivu na spletni strani, vodstvo NZS poudarja, da je kot doslej vedno odprto za konstruktivne pogovore, ki vodijo do rešitev v situacijah, ki niso v korist nogometa ali udeležencev.

FC Litija je prvo polfinalno tekmo proti Dobovcu izgubila po kazenskih strelih s 4:5. Dobovec je tako predćasno postal državni prvak.