Dragi nogometni navdušenci, velja si zapomniti sezono 2024/25. Zadnja bo, v kateri je slovenski klubski nogomet na evropskem odru navduševal z večinsko vlogo nogometašev, vzgojenih v slovenskih klubih. Glavne vloge na najzahtevnejšem odru jim je zaupal tuji trener, Španec Albert Riera.

Celjska nogometna pot na slovenskih vrh pod vladavino rusko-ukrajinskih vlagateljev in odločevalcev, predvsem predsednika Valerija Kolotila in športnega direktorja Genadija Golubina, je bila slovenska. Ali sta ključna moža, ko sta prišla in prevzela vajeti kluba in športne politike, dejansko imela vizionarski pogled v prihodnost ali je šlo le za srečno naključje in dejstvo, da na hitro ni bilo mogoče sestaviti kakovostnega moštva brez domačih igralcev, ostaja uganka. Nekaj dobrega sta tudi nasledila, čeprav je od prvega šampionskega moštva ostalo bore malo domačih in tujih igralcev.

Celje in tudi drugi klubi že čutijo posledice negativnih trendov. Vidni so v pomanjkanju nadarjenih nogometašev z dodano vrednostjo. Ustavilo se je kroženje denarja, gre za običajen cikel, ko bogatejši klubi kupujejo nadarjene in boljše igralce od manjših klubov, ki se tako preživljajo.