Oblak & Co. trepetali do zadnjega, uspešna tudi Iličić in Handanović

Interjev trener Simone Inzaghi je takole po tekmi objel Samirja Handanovića. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters



Zmagi za Atalanto in Inter

Nogometaši madridskega Atletica so se s slovenskim reprezentančnim vratarjemna čelu (začasno) zavihteli na vrh lestvice v španskem prvenstvu, potem ko so v gosteh z 2:1 (0:1) strli odpor igralcev Getafeja. Toda navijači »žimničarjev« so dolgo trepetali za uspeh svojega moštva.Atletico je namreč še v 77. minuti zaostajal z 0:1. Gostitelje je namreč ob koncu prvega polčasa v vodstvo popeljal Srb(po podaji rojaka). Domačo zasedbo je nato drago stala izključitev Španca. Gostje so namreč v finišu dvoboja izkoristili prednost igralca več na igrišču in z dvema zadetkoma urugvajskega zvezdnika(v 78. in 90. minuti) zasukali izid za novo zelo pomembno zmago Atletica.»Žimničarji« imajo zdaj kot vodilni s tekmo več točko naskoka pred mestnim rivalom Realom. Getafe, ki je doživel še šesti zaporedni poraz, ostaja z ničlo na predzadnjem mestu, pri čemer ima dve tekmi več od zadnjeuvrščenega Alavesa.Uspešna sta bila tudi slovenska reprezentanta v italijanskem prvenstvu. Atalanta, za katero jetokrat vstopil v igro v 63. minuti, je doma z 2:1 (3.,37.;44.) premagala Sassuolo, Inter pa je sv vratih s 3:1 na tujem odpravil Fiorentino. Za Milančane so v polno zadeli(52.),(55.) in(87.), časti gol za domače moštvo pa je v 23. minuti dosegel