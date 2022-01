Oblak ima novega soigralca, Vlahović že na pregledu v Torinu

Španski nogometni prvak Atletico Madrid, katerega ključni člen je slovenski vratar Jan Oblak, je podpisal pogodbo z danskim reprezentantom Danielom Wassom. Kot so sporočili iz Atletica, so z 32-letnikom podpisali 18-mesečno pogodbo. Po ocenah medijev so atleti njegovemu dosedanjemu klubu Valencii odšteli 2,7 milijona evrov ter dodatke. Wass bi sicer po koncu te sezone v španskem prvenstvu la ligi postal prost igralec, tako pa je postal prva Atleticova okrepitev v zimskem prestopnem roku.

V Španiji je tri sezone igral za Celto Vigo, julija 2018 pa je oblekel dres Valencie in zanjo odigral 152 tekem. Za Dansko je doslej zbral 41 nastopov, lani pa ji je na euru 2020 pomagal do uvrstitve v polfinale. Medtem pa je 29-letni Oblak še v izolaciji, saj se je okužil s koronavirusom. Kot so zapisali pri Atleticu, naslednja tekma škofjeloškega vratarja čaka po dvotedenskem premoru, 6. februarja naj bi bil nared za gostovanje pri Barceloni.

Pestro je tudi na Apeninskem polotoku, kjer se obeta selitev srbskega napadalca Dušana Vlahovića iz vrst Fiorentine k Juventusu. Ta je pred uradno predstavitvijo 22-letnega Beograjčana, ki ravno v petek slavi rojstni dan, pripravil še zdravniški pregled, ob prihodu v klubske prostore je srbskega reprezentanta pozdravila navdušena množica. Drugače je bilo v Firencah, kjer je bil Vlahović v zadnjih tednih deležen celo groženj s smrtjo. Prestop prvega strelca serie A naj bi vijoličastim sicer prinesel več kot 75 milijonov evrov odškodnine. Klubski rekord je bil več let v lasti Portugalca Ruija Coste (41,32 milijona €), pred dvema letoma ga je podrl Federico Chiesa, ki je Torinčane že stal 50 milijonov evrov (posoja z obveznim odkupom), še nekaj milijonov – največ deset – bi lahko v nekoč domačo Toskano poslal s pomočjo različnih klavzul v pogodbi.