Oblak in Šeško zmago oddaljena od velikega finala

Pestro nogometno dogajanje v Evropi prinaša današnji sredin večer. Liverpool bo v vselej razburljivem mestnem derbiju z Evertonom (21.00) želel narediti še en velik korak k 20. naslovu angleškega prvaka, tudi na San Siru bo vroče, saj se bosta v prvi polfinalni tekmi italijanskega pokala srečala večna milanska rivala Milan in Inter (21.00). Za slovenske navdušence bosta najbolj zanimivi pokalni tekmi med Atleticom Jana Oblaka in Barcelono (21.30) ter med Leipzigom Benjamina Šeška in Stuttgartom (20.45).

Čeprav so prvo polfinalno tekmo španskega kraljevega pokala odigrali že 25. februarja, je še vedno svež spomin na neverjetnih 4:4. Atletico je vodil z 2:0, Barcelona pa s 4:2, a končalo se je brez zmagovalca. Slovenski kapetan Oblak je ubranil pet strelov, toda ni imel dovolj pomoči soigralcev in je moral štirikrat po žogo v mrežo.

Jan Oblak pogreša več agresivnosti pri Atleticu. FOTO: Susana Vera/Reuters

Enaka usoda ga je doletela sredi marca, ko je Atletico na Metropolitanu v prvenstveni tekmi z Barcelono spet vodil z 2:0, a na koncu izgubil z 2:4. Lahko tudi danes pričakujemo točo golov? Težko, saj je vložek velik in bo treba igrati tudi taktično pametno, česar se dobro zaveda domači trener Diego Simeone.

38 golov je na 42 tekmah dosegel Robert Lewandowski.

Nazadnje je njegova ekipa – pred tem je nesrečno izpadla v ligi prvakov po 11-metrovkah proti Real Madridu – plačala davek utrujenosti, saj je štiri gole prejela v zadnjih 20 minutah. Zdaj bodo nosilci spočiti in odločeni, da se oddolžijo Kataloncem.

Ti so tudi po reprezentančnem premoru v izjemni strelski formi, v nedeljo so poker golov zabili tudi lokalnim tekmecem iz Girone, vroč je še naprej dvakratni strelec Robert Lewandowski, ki bo ob Raphinhi in Laminu Yamalu glavna nevarnost za Oblakova vrata.

Diego Simeone že čuti pritisk. FOTO: Manaure Quintero/AFP

Ekipa Hansija Flicka ima v prvenstvu tri točke naskoka pred Realom in šest pred Atleticom in je prva v la ligi, ki ji je na 45 tekmah v vseh tekmovanjih uspelo doseči 139 golov. Atleti niso tako učinkoviti, imajo pa svoje napadalne adute v Julianu Alvarezu in Antoinu Griezmannu ter rezervistu Alexandru Sørlothu. Angel Correa je kaznovan.

Simeone je trener Atletica že od leta 2011, a že dolgo ni njegova služba tako »visela«. Če bo ostal brez lovorike, se utegne končati njegova zgodba v Madridu, pravijo poznavalci. Po zlati sezoni 2013/14 je namreč Atletico v 10 letih osvojil le evropsko ligo (2018) in špansko prvenstvo (2021). Premalo za tak vložek ...

17 golov in 6 podaj je v tej sezoni zbral Benjamin Šeško.

»Ne vem, v čem je težava. Na igrišču ne kažemo želje po zmagi. Nismo si zaslužili več od točke. Daleč smo od prvega mesta in ekipe za nami se nam približujejo,« po sobotnih 1:1 pri Espanyolu ni bil nič kaj optimističen Oblak.

Kaj se je naučil Löw?

Razburljivo bo tudi v MHP Areni, kjer je Slovenija na lanskem euru osvojila točko proti Danski. Šeško se takrat ni vpisal med strelce, to bo želel popraviti nocoj, ko se bo Leipzig v polfinalu nemškega pokala (odloča le ena tekma) želel postaviti na noge po odstavitvi trenerja Marca Roseja.

Bo Benjamin Šeško prepričal novega trenerja? FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Po porazu v Mönchengladbachu ga je do konca zamenjal Madžar Zsolt Löw, ki bo želel pokazati, kaj se je naučil od Thomasa Tuchla pri Chelseaju, Bayernu in PSG. Zanimivo bo videti, ali se bo odločil za igro s tremi glavnimi aduti, Šeškom (17 golov v sezoni, 6 podaj), Loisom Opendo (12+8) in Xavijem Simonsom (8+5).