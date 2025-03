Klopp že išče trenerja za Šeška

Po sobotnem porazu nogometašev Leipziga v Mönchengladbachu (0:1) je Jürgen Klopp, šef stroke pri skupini Red Bull, povlekel prvo odmevno kadrovsko potezo in odobril odstavitev trenerja Marca Roseja ter njegove pomočnike. Benjamina Šeška in Kevina Kampla bo do konca sezone vodil začasni trener Zsolt Löw, ki ga v sredo čaka debi v polfinalu nemškega pokala proti Stuttgartu.

Leipzig je šesti v bundesligi in zaostaja tri točke za mestom, ki vodi v ligo prvakov. Rose je ekipo iz vzhodne Nemčije vodil od leta 2022, se dvakrat uvrstil v ligo prvakov in osvojil nemški pokal. Toda v zadnjih desetih tekmah je vpisal le dve zmagi. Zdaj je glavno vprašanje, kdo ga bo nasledil po koncu sezone.

Legendarni trener Borussie in Liverpoola Klopp, ki je funkcijo pri Red Bullu začel z novim letom, zelo spoštuje Oliverja Glasnerja, ki mu gre zelo dobro v Crystal Palaceu. Pojavila so se tudi ugibanja, da bi lahko sam Klopp prevzel trenersko palico, a Nemec je ob prevzemu funkcije z novim letom dal takoj vedeti, da ne bo vodil nobenega moštva pod okriljem Red Bulla. Poleg Leipziga so to še Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, dva brazilska in japonski klub.

Marcel Schäfer, Leipzigov športni direktor, verjame, da potrebuje moštvo svež veter. »Verjeli smo v dolgoročno sodelovanje z Marcom in storili vse, da bi stvari obrnili na bolje. Ocenjujemo, da klub potrebuje novo energijo, s katero bomo uresničili cilje. Marcu se zahvaljujemo za vse, kar nam je dal v dveh letih in pol.«

Kdo bo novi trener Benjamina Šeška? FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Zsolt Löw ni neznano ime. Bil je pomočnik trenerja pri Leipzigu med letoma 2015 in 2018, deloval pa je tudi kot pomočnik Thomasu Tuchlu. Pred Rosejem so Leipzig vodili znani trenerji Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann in Ralf Rangnick.

Slovenski zvezdnik Šeško je v tej sezoni na 37 tekmah dosegel 17 golov in šest podaj. Po koncu sezone utegne zapustiti Leipzig, kjer mu velja odkupna klavzula v višini 80 milijonov evrov. Največ zanimanja so doslej pokazali angleški Arsenal, Manchester United in Tottenham. Z Leipzigom ima sicer Radečan podpisano pogodbo do leta 2029.