Atletico izgublja stik z Realom in Barcelono, Jan Oblak klonil z bele točke

Nogometaši Atletica Madrida so prvič v sezoni navezali tri tekme brez zmage v domačem prvenstvu. Po dveh zaporednih porazih so v 29. kolu na gostovanju v Barceloni pri Espanyolu igrali le 1:1. S tem se niso približali vodilnima ekipama Barceloni in Real Madridu, s katerima iz tekme v tekmo izgubljajo stik.

Moštvo slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, ki ni imel veliko dela, ni navdušila niti z igro. V 38. minuti je sicer povedla po lepem voleju z razdalje Cesarja Azpilicuete, to je bil edini strel Madridčanov v okvir vrat v prvem polčasu.

Tudi v drugem delu ni bilo dosti bolje, Espanyol je v minutah, v katerih je dominiral v posesti, celo izenačil. V 70. minuti je Clement Lenglet v kazenskem prostoru storil prekršek, z enajstmetrovke pa je Oblaka premagal Javi Puado. Slovenec je sicer pravilno ugotovil smer udarca, a je bil ta vendarle dovolj natančen.

Gostom se ni posrečil niti zaključni pritisk, tako da je izid ostal neodločen.