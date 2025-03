Jan Oblak in soigralci bodo reševali sezono z Barcelono

V nadaljevanju preberite:

Najvidnejši slovenski nogometni legionarji bodo hitro želeli pozabiti konec tedna. Atletico Madrid izgublja bitko za naslov španskega prvaka, Leipzig je v bundesligi oddaljen od območja lige prvakov, navsezadnje je tudi trener Simon Rožman odprl svojo vrnitev v hrvaško prvenstvo s porazom na klopi Osijeka.

Trener Diego Simeone se je soočal s podobnimi izzivi kot številni njegovi kolegi po koncu reprezentančnih terminov. Trije nogometaši Atletica, ki so začeli od prve minute zadnjo tekmo Argentine z Brazilijo (4:1), so proti Espanyolu dobili vsaj delni počitek (Alvarez, De Paul in Molina), četrti, ki je z Brazilci počival, pa je igral po dolgem potovanju (Simeone).

Leipzig si v derbiju pred 52.382 navijači ni priigral niti ene čiste priložnosti za gol, zgovoren je tudi podatek, da je ostal brez zmage na sedmem zaporednem gostovanju. To je slab obet pred polfinalom pokala v Stuttgartu, boljši pa je najbrž podatek, da bodo »biki« krenili po uspeh z novim trenerjem; Marco Rose je namreč ostal brez službe. Več v članku.