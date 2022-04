Oblak za volanom dvonadstropnega avtobusa ne bo znorel

V nadaljevanju preberite:

Prvi tekmi četrtfinala lige prvakov sta za nami in Benfica je proti Liverpoolu morda malce nepričakovano pokazala veliko več kot Atletico proti Manchester Cityju. Postavitev, ki so jo mediji in celo trener Man. Cityja Pep Guardiola hitro poimenovali 5-5, bi skoraj vzdržala vse nalete sinje modrih, na koncu je Jana Oblaka vendarle uspel premagati Kevin De Bruyne. Kaj je po dvoboju na štadionu Etihad povedal slovenski reprezentant?