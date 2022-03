Oblak zanesljiv, Šporar odrezan, Kurtić se ni maščeval Modriću

V nadaljevanju preberite:

Kako so igrali slovenski nogometaši v prijateljski tekmi s Hrvaško (1:1) in kakšne ocene smo jim namenili? Kdo je bil najboljši in kdo je ostal dolžnik pred naslednjimi izzivi Slovenije? Kako je vodil tekmo slovenski selektor Matjaž Kek in kaj sta naredila skupaj s hrvaškim kolegom Zlatkom Dalićem?