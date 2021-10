Od Joseja Mourinha izvedel o taktiki več kot prej v celotni karieri

»Sprva sploh nisem razmišljal o selitvi v Italijo«

Nogometaš, ki se je letošnje poletje preselil iz Londona v Rim, majicopa zamenjal za opravo, je hitro požel simpatije rimskih navijačev. Na igrišču deluje igrivo, motivirano in kolektivno, veseli se golov soigralcev, tekmeci pa ga le s težavo čuvajo, saj je hiter, gibljiv in z višino 190 cm tudi neverjetno spreten.Fant, ki je pred štirimi leti kolebal med igranjem zain domovino svojih staršev, je razkril nekaj zanimivosti iz prvih mesecev, ki jih je preživel v večnem mestu. Posebej je izpostavil trenerja»Sprva sploh nisem razmišljal o selitvi v Italijo, toda to se je hitro spremenilo po pogovoru z Josejem Mourinhem. Prav Jose je najmočneje vplival na mojo odločitev, takoj sem želel postati del njegovega projekta,« je pojasnil 24-letni napadalec, za katerega je Roma odštela Chelseaju približnoodškodnine.Abraham je v prvem delu sezone zbral štiri gole v majici Rome, dva tudi v serie A, svoj preporod v Rimu pa je pojasnil na zanimiv način. »Uživam v treningih in tekmah, uživam v mestu in klubu. Predvsem me veseli vsak nov dan pod vodstvom trenerja Mourinha. V nekaj tekmah z Mourinhem sem o taktiki izvedel več kot prej v celotni karieri,« je zatrdil angleški reprezentant.