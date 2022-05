Odločile izkušnje, a revščina je še bliže

V nadaljevanju preberite:

Slovensko nogometno prvenstvo, 31. po vrsti, se je na igrišču zasluženo razpletlo z zmagoslavjem Maribora, a prav nič ne bi bilo narobe, če bi se veselili osmoljenci Koprčani. V seštevku so pokazali celo več kot prvaki, ki pa so pokazali moč in vpliv tudi na drugi fronti – v zakulisju. Četudi je le pol resnice o tem, kako je klub z »eno častjo« (ali od kluba ločeni izvajalci za posebne naloge) pred zadnjima tekmama poskušal vplivati na razplet razburljive ligaške bitke, v kateri so podprvaki držali vrh lestvice 18 kol, prvaki pa 15, se kaže zamisliti in vprašati, kje so meje preživetvene bitke. In s kako spornimi, a ne prepovedanimi sredstvi, bo poskušal nekdo drug doseči cilj?