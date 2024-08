Odprl je svoj YouTube kanal in takoj dosegel rekordne številke

Cristiano Ronaldo je potreboval le en dan za nov rekord. Potem ko je odprl svojo spletno stran na YouTube kanalu in objavil svoj prvi videoposnetek je v 90 minutah pridobil milijon naročnikov, česar nikomur ni uspelo niti v prvem mesecu. Toda Ronaldo se ni ustavil le pri tej številki. V 24 urah je dosegel 28 milijonov naročnikov. V 72 urah je imel že 42 milijonov naročnikov. To so številke za Guinnessovo knjigo rekordov in nedosegljive za vse zemljane. Nihče pred njim ni niti približno dosegel takšnega odziva.

Portugalski nogometni zvezdnik, ki se še ne namerava upokojiti, čeprav se bliža 40. rojstnemu dnevu (dopolnil jih bo 5. februarja prihodnje leto), je v 72 urah delovanja svojega kanala dosegel za 160 milijonov evrov ogledov. Ronaldov zaslužek v 72 urah naj bi z vsemi oglaševalskimi pogodbami že presegel 100 milijonov evrov. Običajna tarifa YouTub za videoposnetek je približno pet evrov za 1000 ogledov. Ronaldo je doslej objavil 20 videoposnetkov, ki so že presegli 160 milijonov evrov. Ronaldov premoženje pred odprtjem svoje YouTube platforme je znašalo pol milijarde evrov neto.

Ronaldo je že drugo sezono član moštva Al-Nassr iz Savdske Arabije. Njegova letna plača znaša 200 milijonov evrov.