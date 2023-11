Odzvonllo sanjskemu nizu Mihe Zajca in soigralcev

Sanjske serije Fenerbahčejevih nogometašev je bilo sinoči konec. In še dan pozneje močno odmeva domači spodrsljaj v ligaškem derbiju s Trabzonsporom (2:3).

Slovito istanbulsko moštvo, pri katerem pomembna vloga pripada tudi našemu reprezentantu Mihi Zajcu in čigar redni klubski nastopi v pričakovanju kvalifikacijskih tekem za euro 2024 z Dansko ter Kazahstanom veselijo selektorja Matjaža Keka, je nanizalo v različnih tekmovanjih kar 19 zmag zapored, tokrat pa ni bilo kos gostom iz Trabzona. Med drugim je Fenerbahče poleti gostoval tudi v Mariboru.

Oba gola za domače je zabil z enajstmetrovk srbski reprezentančni igralec Dušan Tadić, pred letošnjim prihodom v Turčijo kapetan Ajaxa iz Amsterdama. Z goloma se je po vodstvu Trabzona istanbulska zasedba že približala zasuku, toda ostalo je pri izidu 2:3. In zelo slabi volji nogometašev, med katerimi je takoj po tekmi spregovoril vodilni bosansko-hercegovski športni zvezdnik, ki že tako slovi po izjemno profesionalnem pristopu, Edin Džeko: "Zmage in porazi so sestavni del športa. Najbolj pomembno je, da nismo obupali niti po rdečem kartonu in to je vsekakor pozitivno."

To je bila sicer prva zmaga Trabzonspora pri Fenerbahčeju po dolgih 26 letih.