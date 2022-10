Ogorčeni pljuvali in urinirali po Brazilcih

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se bliža čas, ko bodo v srednji Evropi in v Skandinaviji dričali po snegu in leteli v belo brezno, pa bo v času tekmovalne zime staro celino zajela mrzlica v obliki okroglega usnja. Čez sedem tednov, natančneje 20. novembra, se bo namreč v Katarju začelo 22. svetovno prvenstvo v nogometu, vse oči sveta bodo športno uprte na Arabski polotok. Veliko je bilo junakov in bridkih poražencev v zgodovini mundialov, za vedno bodo ostali v spominu, v tem pa se bo večno ohranila tudi legenda o šolah nogometnih velesil. Urugvaj je dvakrat osvojil globalno nogometno krono, na prvenstvih v letih 1930, to je bil prvi mundial in to prav v Urugvaju, ter 1950, tako kot njihova večna južnoameriška rivala Brazilija in Argentina, pa je imela tudi ekipa la celeste (nebeško-modra), kakor je njen vzdevek po barvi dresov, vedno svojo prepoznavnost.